Vergisiz telefon ve internet desteği hakkında tüm merak edilenler! Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversite öğrencileri için telefon ve internet desteği başvuruları başladı. Peki başvuru nasıl yapılır ve şartlarıı nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ensonhaber.com

Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon ve internet desteği yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, teknolojik cihaz ve internet desteği için başvuruların başladığını açıkladı.

Öğrencileri heyecanlandıran haber sonrasında kafalarda “peki nasıl” soruları oluştu.

Başvurunun nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor.

İşte 9 soruda tüm ayrıntılar…

1- Şartlar nedir?

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

İBAN öğrenciye ait olmalı

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin TC kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı aranacak.

Ayrıca satın alınan elektronik cihaz için bildirilen İBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu kılınıyor.

2- Ne kadar ödenecek?

Cihazın vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak.

Bursu kabul edilen öğrenciler mobil telefon cihazının satış bedelinin yüzde 44.44’ü, bilgisayar cihazının satış bedelinin yüzde 16.66’sı oranında hesaplanan teknolojik destek tutarını alabilecek.

Öğrencilerin hesabına yatacak

Tutar bakanlık tarafından öğrencinin İBAN numarasıyla hesabına aktarılacak.

Bir diğer yandan öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ancak destek tutarı 5 bin 500 TL’yi geçemeyecek.

3- Başvurular nereye yapılacak?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvurularını yapabilir.

Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, İBAN numarası, mobil telefon desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler de sisteme girilecek.

Başvuruların sistem üzerinden değerlendirileceği biliniyor.

Başvuru teknolojik cihaz şartlarını sağlamazsa reddedilecek

Aynı zamanda öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde başvuru sistem üzerinden reddedilecek.

Ancak kabul edilirse ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde tanımlanacak.

4- Hesaba ne zaman geçecek?

Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın 20’si itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecek.

5- Cihazlar satılabilecek mi?

Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen telefon cihazları destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılmak zorunda.

Aynı zamanda sadece destekten yararlanan kişilerin adına hatlar ve cihazlar kullanılabilecek.

6- İnternet desteği başvuruları nereye yapılacak?

Öğrenciler bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.

Başvuruda kimlik bilgileri, kendi adına kayıtlı telefon numarası sisteme girilecek.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek.

Öğrenci bilgileri internet desteği şartlarını sağlamaması halinde başvuru sistem üzerinden reddedilecek.

Bakanlık, mobil şebeke işletmecilerine ödeme yapacak

Kabul edilmesi halinde ise öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilebilecek.

Destek bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenecek.

7- Destek ne kadar sürecek

İnternet desteği öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kesintisiz sağlanacak.

İnternet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmeyecek.

8- Başvurular ne zaman alınacak

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular tebliğ yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılacak.

9- Telefon numarası değişirse ne olur?

Destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılacak.

İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak.