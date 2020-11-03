Veyis Ateş, Ayda'yı kurtaran ekiplerin 'Allah-u Ekber'li sevinciyle ilgili konuştu

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, minik Ayda'yı kurtaran kahraman görevlilerin 'Allah-u Ekber'li' sevincini eleştirenlere tepki gösterdi.

İzmir'de depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından 3 yaşındaki minik Ayda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Deprem bölgesinde günlerdir canla başla mücadele ederek bir canı kurtarabilmek adına uykusuz şekilde çalışan kurtarma ekipleri minik Ayda'nın kurtarılma anlarında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

AYDA'YI KURTARAN KAHRAMANLARIN ALLAH-U EKBER ÇIĞLIKLARI, RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

O anlarda tüm Türkiye'de olduğu gibi kurtarma ekipleri de 'Allah-u Ekber' çığlıklarıyla mutluluklarını yaşamıştı.

3 yaşındaki Ayda'yı hayatta tutan ekiplerin bu sevinci ise kimi çevreleri rahatsız etti.

Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan bir çok seviyesiz yorum üzerine Sunucu Veyis Ateş, Habertürk ekranlarından 'Allah-u Ekber' tartışmasına değindi.

Deprem bölgesinde bir an olsun dinlenmeden çalışan ekiplerin sevinç anıyla söylediği bir şeyin, kimi çevrelerce manipüle edilmeye çalışıldığını ifade eden Veyis Ateş, gelen tepkilere ateş püskürdü.

Veyis Ateş, Ayda'yı kurtaran ekiplerin 'Allahu Ekber'li sevinciyle ilgili konuştu- İZLE

VEYİS ATEŞ'TEN RAHATSIZLIK DUYANLARA CEVAP GELDİ

91 saat sonra tanık olunan mucizeyi işaret eden Veyis Ateş, karşılaşılan görüntünün yorumsuz olduğunu belirtti.

Ayda'yı kurtaran ekipteki görevlilerin, küçük kız yerine kendi çocuklarını koyarak sevindiklerinin altını çizen Ateş, "O kızcağızı oradan çıkartırken duygu boşalması yaşarsınız, insansanız eğer..." ifadelerini kullandı.

"O MUCİZEYİ YAŞADIKLARI İÇİN ALLAH-U EKBER DİYORLAR"

Veyis Ateş'in konuyla diğer açıklamaları şu şekilde:

"Kim olduğunuz o an önemli değildir. Çünkür bir mucizeye tanıklık ediyorsunuzdur...

Bir mucizeye tanıklık ettiğimizde veya şahit olduğumuzda 'Allah Allah' dediğimiz, 'Allahım ya' diye ağzımızdan çıkan bir durumda, oradaki insanlar da o mucizeyi yaşadıkları için Allah-u Ekber' diyorlar.

Sonrasında ise 'Böyle bir meselede bile tekbir mi getirilir?', 'Tekbir getirmek de neyin nesi?' gibi sahiden bu coğrafyanın ikliminden uzak tuhaf ve acayip eleştirileri maalesef görmedik değil bugün sosyal medyada.

"BU TEPKİLERİ VEREN İNSANLARA YÜKLENENLERİ GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUM"

Bu insanlar böyle bir mucizeye tanıklık ettiğinde kendinden daha yüce daha aşkın bulduğu güçle bir ilişki kuramaz mı?

Şaşkınlıkla bu ifadelerin kullanıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu mucize karşısında bu tepkileri veren insanlara yüklenen, acımasızca eleştiren insanlar görünce üzülmüyor değilim."