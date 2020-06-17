Habertürk'teki tartışma programlarına HDP'lilerin çağrılmaması sorusuna Veyis Ateş'ten cevap geldi. Ateş, ""PKK'nın eylemlerini kınamayan kişileri yayıncılık ilkesi gereğince davet etmiyoruz" dedi.

Bir süredir Habertürk ekranlarında yayınlanan programlara, HDP'lilerin neden davet edilmediği tartışması gündemdeydi.

Habertürk Televizyonu sunucusu Didem Arslan Yılmaz, HDP'lilerin programlara davet edilmemesine ilişkin 'bu bir tercihtir' açıklaması yapmıştı.

Kanalın diğer sunucusu Veyis Ateş de canlı yayında bir açıklama yaparak konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Veyis Ateş: HDP'lileri davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de- İZLE

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Veyis Ateş, ana haber bülteninde yaptığı açıklamada "Bir iğne elinize batsa canımız yandı diyoruz. Bu insanlar canlarını kurban ediyorlar, canlarını veriyorlar. Bizim için canlarını yok sayıyorlar, şehit oluyorlar. Şimdi orta yerde bu varken bu eylemleri açık seçik kınamayanları, araya mesafe koymayanları evrensel yayın ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz itibariyle Habertürk Televizyonu olarak davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de" diye konuştu.