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Sıcak havalarla birlikte arka arkaya orman yangınları yaşanıyor.

Güvenlik güçlerinin tüm önlemlerine karşılık dikkatsiz vatandaşların ve ağaçların kuru olmasıyla artan yangınlarla mücadele sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer-Antalya karayolu kenarındaki ormanda, pazartesi saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılan yangını 3'üncü gününde de söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcı Veysel Tiryaki yangınlarla ilgili şu ifadeleri kulllandı:

Yangının başlamasından 8 dakika sonra teşkilatımız hava araçlarıyla ve karadan gelen arazözlerle olay yerine intikal etmiş, bu saat itibariyle gece görüş helikopterleriyle havadan müdahale devam etmiştir.



Yangın kontrol altına alınmamış olmakla birlikle kısa bir vadi arasına sıkıştırılmış, hava araçlarıyla da bölge dövülmektedir. Yerleşim yerlerini yangının başladığı saat itibariyle tehdit eden bir şey yoktur. Can kaybı çok şükür yoktur.



Biliyorsunuz dün itibariyle ülkemizin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve bunlar da kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Buradaki yangın hala için için vadilerde devam etmekte, kara araçlarımız belirli mesafede ancak ulaşabilmiştir.



Bu yangınların önemli bir kısmı insanımızın ihmalinden kaynaklanmaktadır. Bu vatanı korumak için nöbet tutan askerimiz gibi vatanı korumak için cansiperane çalışanlarımızda bugüne kadar 35 şehit verilmiştir.



Önümüzdeki saatler itibariyle inşallah kontrol altına aldığımızı söyleyebileceğiz. 400 hektarı geçmeyen, bunun önemli kısmı da kayalık bir alan. Kayaların dibinde, eteklerindeki vadiler ve kanyonda bu yangın devam etmektedir.