VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuç sorgulama

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuç sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularında sona gelindi. Başvuru sonuçları, binlerce üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu.

Vakıflar Genel Müğdürlüğü 20 Kasım 2022 tarihinde, ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimine destek olabilmek için burs vereceğini duyurdu.

Vakıflar burs başvuruları 21 Kasım 2022 tarihinde başladı. Başvurunun son günü ise 30 Kasım (bugün). Burs almaya hak kazanan öğrenciler, 8 ay boyunca burs alabilecekler.

Vakıflar burs başvurusunu tamamlamayan veya bilgilerini güncellemek isteyen adaylar, son başvuru saatine kadar bilgilerinde değişiklik yapabilirler.

Başvurularda sona yaklaşırken, başvuran öğrenciler başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte VGM burs başvuru ekranı...

VGM bursu ne kadar?

2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

Başvurular bugün tamamlanıyor. Başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

VGM Burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvuru işlemlerinin tamamı internet üzerinden gerçekleştirilecek. vgm.gov.tr adresine giriş yapan öğrenciler, sırasıyla T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı ile birlikte burs başvuru ekranına giriş yapacak.

Ardından öğrenciler karşılarına gelen ekranda beş aşamada burs başvurularını tamamlayacak. Öğrenciler nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, başvuru ve iletişim bilgilerini içeren form dolduracak.

Burs başvuruları sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi (https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari) üzerinden yapılıyor. Başvuru formunda kişiden istenilen bilgiler değerlendirilerek burs desteği sağlanacak.



