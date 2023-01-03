VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 - 2023 VGM burs sonuçları sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan adaylar sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Vakıflar Genel Müğdürlüğü 20 Kasım 2022 tarihinde, ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimine destek olabilmek için burs vereceğini duyurmuştu.

Vakıflar burs başvuruları 21 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 30 Kasım 2022 tarihinde sona verdi. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, 8 ay boyunca burs alabilecekler.

2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ise ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL olarak belirlendi.

VGM burs başvurusu yapan adayların beklediği an geldi. Başvuru sonuçları açıklandı. Peki VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte başvuru sonuç ekranı…

Başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarına "burs.vgm.gov.tr" internet adresinden giriş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası, Ad, Soyad, Doğum tarihi ve baba adı bilgileri yazılarak öğreniliyor.



