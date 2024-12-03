Vietnamlı 38 turist, Güney Kore’deki Jeju Adası’nda kayboldu

DHA

Yaklaşık 90 kişilik Vietnamlı turist grubunun 14 Kasım'da Vietnam'ın Nha Trang kentinden Jeju'ya geldiği açıklandı.

38 TURİST KAYBOLDU

Gruptaki 38 turistin, 17 Kasım'daki dönüş uçuşundan hemen önce kaybolduğu ve diğer turistlerin ise planlandığı üzere ülkelerine döndüğü belirtildi.

30 günlük vizesiz seyahat izni bulunan Vietnamlıların, 14 Aralık'a kadar adada kalabileceğini aktaran yetkililer, kayıp turistleri bulmak için çalışma başlatıldığını söyledi.