Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, görevden uzaklaştırıldı

Pandemi genelgelerine 'hukuki değil' açıklamasında bulunan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Covid-19 tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında re'sen soruşturma açtı.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre; HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Eyüp Akbulut, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı re'sen soruşturma açtığını duyurmuştu.

'Esenlik Bildirisi' adını verdiği açıklamasında Akbulut, şunları kaydetmişti:

"Ben bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım. Fakat haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım. Hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve bunlar büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bugün uygulamada olan, sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları, bunların tamamı hukuka aykırıdır. Uzatmamak için çok fazla tafsilata girmiyorum fakat Anayasa'da bunun nasıl yapılabileceği ayrıntısıyla düzenlenmiş."