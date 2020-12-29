Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere tesis sözü verdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Sarıbal Mahallesi sakinlerinin, kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle tenis oynamaları gündeme gelmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Viranşehir'de yaşayan köylülerin tenis oynadıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

KASAPOĞLU'NDAN VİRANŞEHİRLİLERE 'TENİS KORTU' SÖZÜ

Kasapoğlu, Viranşehir'deki görüntülerin kensini çok mutlu ettiğini söyleyerek, köydeki eksiklerin en kısa sürede tamamlanacağını ve bölgede güzel bir turnuva düzenleneceğini duyurdu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz."

Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü verildi- İZLE



NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Sarıbal Mahallesi sakinleri, koronavirüs nedeniyle köylerinden dışarı çıkmayınca boş zamanları için hobi arayışına girdi.

Doğduğu mahallenin ortaokulunda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı da köylülerin bu zamanlarını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde değerlendirmesi için onları spora yönlendirmeye karar verdi.

İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, pandemideki artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenis ile tanıştı.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan köylülerin en gözde sporu, kısa sürede öğrendikleri tenis oldu.

Malzeme eksikliği ve sahadaki zemin bozukluluğuna rağmen her yaş grubunun raket salladığı köyde, tenis karşılaşmaları renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.