Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüse inanmadığını açıklayan Ukraynalı Instagram fenomeni Dima Stuzhuk, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Spor eğitmenliği yapan ve bu alandaki paylaşımlarıyla fenomenleşerek Instagram'da stuzhuk_dmitriy kullanıcı adıyla 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Dima Stuzhuk 33 yaşında hayata veda etti. Daha önce koronavirüse inanmadığını dile getiren Stuzhuk'un virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını söyleyen Stuzhuk, Türkiye ziyaretinden döndükten sonra hastalandığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Stuzhuk, son paylaşımlarından birinde insanları virüsü küçümsememeleri konusunda uyardı.

Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.