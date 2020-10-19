Dolar
7.8959
-0.4714%
Euro
9.2832
-0.1387%
Altın
1911.84
0.6517%
Borsa
1204.48
0.9851%
G. Altın
485.208
0.1233%
Bitcoin
91050.67
1.2902%
EXEN Coin
11.61
0.43%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Koronavirüse inanmadığını açıklayan Ukraynalı Instagram fenomeni Dima Stuzhuk, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 11:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Spor eğitmenliği yapan ve bu alandaki paylaşımlarıyla fenomenleşerek Instagram'da stuzhuk_dmitriy kullanıcı adıyla 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Dima Stuzhuk 33 yaşında hayata veda etti. Daha önce koronavirüse inanmadığını dile getiren Stuzhuk'un virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

    Yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını söyleyen Stuzhuk, Türkiye ziyaretinden döndükten sonra hastalandığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Stuzhuk, son paylaşımlarından birinde insanları virüsü küçümsememeleri konusunda uyardı.

    Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.

    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #1

    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #2

    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #3

    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #4

    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #5

    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir