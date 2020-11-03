Viyana'daki terör saldırısına kınama mesajları yayınlandı

Viyana'da bulunan sinagog yakınında yaşanan silahlı saldırının ardından, kınama ve başsağlığı mesajları yayınlandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagog yakınında yaşanan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaşanan saldırının ardından kınama mesajları yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 Kasım 2020 2 Kasım 2020 tarihinde Viyana’da Gerçekleştirilen Silahlı Saldırı hk. Viyana’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir." ifadeleri kullanıldı.

"ACINIZI PAYLAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, "Viyana’da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.





"TERÖRÜN EN TÜRLÜSÜNE KARŞI AVUSTURYA'NIN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viyana’da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ İHMAL EDİLEMEYECEK BİR MECBURİYETTİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyla ilgili olarak sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Viyana’da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Fâili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur. Teröre karşı küresel işbirliği, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet hâline gelmiştir."

"TERÖR KÜRESEL BİR TEHDİTTİR, TÜM İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya ilişkin açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Viyana’da gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu lanetli saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz... Teröre karşı Avusturya halkının yanındayız. Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele de samimi bir uluslararası çaba gerektirir.

Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız."



