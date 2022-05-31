Vize alamayan Sivaslı damat, düğününe online katıldı

Eşiyle nişanlanıp resmi nikahını gerçekleştiren genç damat, Almanya'da planladıkları düğüne, vize alamadığı için katılamadı. Damat, 8 saat boyunca düğünü görüntülü izledi.

Sivas'ın Sarıkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, sıra dışı bir düğün gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını yapan Alperen Polat, kendisine vize verilmeyince Almanya’da gerçekleştirilen düğününe katılamadı.

Polat, bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı.

Düğüne görüntülü katıldı

Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan takip etti.

Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.

"Buruk bir düğün oldu, eşimin yanında olmak isterdim"

Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını belirtip, “Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptık. Almanya’da ve Sivas’ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya’da planlanan düğünüme katılamadım. Ben de kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca WhatsApp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız.” dedi.