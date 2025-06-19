Vladimir Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz

Uluslararası haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin, "Rusya, Ukrayna ile askeri bir çatışmanın içinde, bir savaş ortamında. Daha önce bu savaş sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tahıl Koridoru Anlaşması’na imza attınız. Açlık altında milyonlarca insanın sorununu birlikte çözdünüz. Böyle zor zamanlarda güçlü liderler zor kararlar alabiliyor. Çözülmez denilen şeyler çözülebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan, yine bir liderler zirvesi çağrısında bulunmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, hemen hazır olduğunu açıkladı ve geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 'Eğer Putin gelirse ben de gelirim' diyerek sizi adres gösterdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise bunun için şartların henüz tam oluşmadığı ifade edildi. Bu noktada bu problemin çözümü için siz liderlere etkin bir rol biçiyor musunuz? Ayrıca hangi şartların oluşması gerekiyor ki bu barış anlaşması için liderler bir araya gelebilsin?" sorularına da yanıt verdi.

"TRUMP BAŞKAN OLSAYDI ÇATIŞMA OLMAZDI"

Trump'ın Ukrayna savaşıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamaları anımsatan Putin, "Trump, 'Ben o dönemde başkan olsaydım bu savaş olmazdı' dedi. Trump, bu konuda haklı. Gerçekten de Trump başkan olsaydı, büyük ihtimal çatışma olmazdı" dedi.

Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmadığına dikkati çeken Putin, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 'Minsk anlaşmalarının Ukrayna'ya zaman kazandırmak için imzalandığı' yönünde açıklama yaptığını ve eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunu teyit ettiğini hatırlattı.

Putin, "Çatışmaları sonlandırabilecek ve uzun vadede böyle bir durumun tekrarlanmaması için koşullar oluşturabilecek çözümün bulunması lazım" diye konuştu.

Kosova'nın bağımsızlığını kazanması örneğini veren Putin, Ukrayna'daki Donbass bölgesinin de bu şekilde ayrıldığını ve buradaki halkın kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu belirtti, "Uluslararası kuralların herkes için geçerli olması gerekiyor. Bu, herkes için güvenlik garantisidir" ifadelerini kullandı.

"BELGENİN MEŞRU YETKİLİLER TARAFINDAN İMZALANMASI LAZIM"

Putin, Zelensky dahil herkesle görüşmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Ukrayna devleti kime müzakere yetkisi verirse onunla görüşürüz. Ancak sorun belgeleri kimin imzalayacağından kaynaklanıyor. Bu, ciddi sorunların çözümünde bizim için önemli" şeklinde konuştu.

Ukrayna Anayasası'na göre başkanın 5 yıl süreyle seçildiğini ve bu sürenin uzatılmasının savaş durumunda bile mümkün olmadığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:

Ukrayna'nın hem başkanlık hem de parlamenter bir sistemi var. Bu ne anlama geliyor? Tüm devlet organları devlet başkanı tarafından oluşturuluyor. Tüm askeri yetkililer, bakanlar ve tüm valiler devlet başkanı tarafından atanıyor. Böylece eğer devlet başkanı gayrimeşru ise tüm yönetim sistemi gayrimeşru hal alıyor. Bizim için müzakereleri kimin sürdürdüğü önemli değil. Görüşmeye hazırım ancak bir şey paylaşmak için değil, noktayı koymak için. Belgenin meşru yetkililer tarafından imzalanması lazım. Aksi takdirde yenileri gelip her şeyi çöpe atacak. Bu olamaz. Biz ciddi sorunları çözüyoruz.

Putin, Ukrayna'da ilhak edilen bölgelerde referandum düzenlediklerinin ve bu toprakların artık Rusya'nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da müzakere ettiklerini anımsatan Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz, (2022'de Ukrayna'yla) anlaşma hazırlanmıştı. Sonra (Batılılar), 'Rusya'yı sahada yenmek lazım' dediler. Her şeyi çöpe atarak bu hedefe yöneldiler. Şimdi ise durum değişti" dedi.

Putin, Ukrayna ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarına işaret ederek, "Bu müzakerelerin anlamı var. 1200 esir asker takası konusunda anlaştık. Bunlardan 500'ünü vererek 400 askerimizi aldık. 6 binden fazla asker cesedi teslim ettik. Daha 3 bin cenaze vermeye hazırız. Bu trajik bir rakam" diye konuştu.

Türkiye'nin müzakerelerdeki rolünü vurgulayan Putin, "İstanbul'daki müzakerelerin sonucu, insani bir boyutu olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Rus ve Ukrayna müzakere heyetlerinin temas halinde olduklarını kaydederek, "(Dışişleri Bakanı Hakan) Fidan ve Erdoğan çözüm süreci için çok çaba sarf ediyor. Trump da samimi bir şekilde çözüm için uğraşıyor" şeklinde konuştu.