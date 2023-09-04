Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı İki ülke arasındaki iş birliği ve turizmin masaya yatırılacağı görüşme için Soçi’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Vladimir Putin’in kapıda karşıladığı anlarda kameralara samimi görüntüler yansıdı.

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ensonhaber.com

Yeni haftanın ilk gününde Rusya'nın Soçi kentinde kritik zirve tüm dünyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme, küresel ölçekte yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek için Soçi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı saat 12.15 sıralarında Soçi'ye iniş yaptı.

Putin, Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Erdoğan ve beraberindeki heyeti toplantı öncesinde Putin, kapıda karşıladı.

İki lider arasında yaşanan samimi anlar ise kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'e Soçi'yi Karadeniz'e benzettiğini ifade etti.

Liderler, ortak basın açıklamasının ardından ikili görüşmeye geçti.

Tahıl Koridoru Anlaşması ana gündem

Öte yandan görüşmenin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması.

İki liderin gündemindeki bir diğer kritik başlık, Suriye'deki gelişmeler olacağı belirtildi.

Ankara-Şam hattındaki normalleşme süreci, sığınmacıların geri gönderilmesi için yürütülen çalışmalar ve PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar masada olacak.

Zirvede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler de görüşülecek.