Vladimir Putin: Görüşme yararlı ve kapsayıcı geçti

Vladimir Putin: Görüşme yararlı ve kapsayıcı geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşme hakkında olumlu cümleler kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 ayın ardından Rusya'da yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Vladimir Putin, basına kapalı görüşmenin sona ermesiyle devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

"GÖRÜŞME YARARLI VE KAPSAYICI GEÇTİ"

Erdoğan ile tokalaşan Putin, görüşmeyi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti.

"TEMASLAR SÜRECEK"

Temasta olacağız."