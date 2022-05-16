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    Vladimir Putin: İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç ile sorunlarının olmadığını fakat NATO üyeliği konusunda reaksiyon vereceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:21
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    Vladimir Putin: İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok

    Dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarından biri olan Finlandiya ile İsveç’in NATO'ya üyelik süreci başlatmaları var.

    İki ülkenin üyelik sürecine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın imzalanmasının 30'uncu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan) kuruluşunun da 20. yıl dönümü dolayısıyla Kremlin Sarayı'nda yapılan liderler zirvesinde konuştu.

    NATO'nun genişlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, bu genişlemenin tamamen "ABD’nin dış politikası çıkarları doğrultusunda suni olarak yaratılmış bir problem" olduğunu ifade etti.

    Putin, genel olarak NATO'nun bir ülkenin dış politikasının aracı olarak agresif bir şekilde kullanılmasının zaten zor olan uluslararası güvenlik ortamını daha da kötüleştirdiğini söyledi.

    AA'nın haberine göre Putin, Finlandiya ve İsveç ile sorun yaşamadıklarını, NATO’nun genişlemesinin problem olduğunu söyledi.

    "İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok"

    Putin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, NATO'nun genişlemesi problem. İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak.

    "Askeri genişlemeye tepki verisiz"

    NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya’ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek.diye konuştu.

    Vladimir Putin: İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok #1


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