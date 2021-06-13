Vladimir Putin-Joe Biden zirvesi: Etkileşim kurabilirsek iyi olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı zirvede çeşitli alanlarda etkileşim mekanizmaları kurulması durumunda görüşmenin boşa gitmeyeceğini söyledi.

Dünya kamuoyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da Cenevre’de yapılması planlanan zirveye kilitlenirken, Putin’den yeni açıklama geldi.

Rus lider, "Kişisel temaslarımızın, ilişkilerimizin yeniden canlandırılması, doğrudan diyalog tesis edilmesi, karşılıklı olarak çıkar sağlayan alanlarda gerçekten işleyen etkileşim mekanizmalarının kurulması planlanıyor." dedi.

“ETKİLEŞİM MEKANİZMALARI KURABİLİRSEK İYİ OLUR”

"Stratejik istikrar, bölgesel krizler ve ekonomi konularını ele alacağız" diyen Putin, "Bana kalırsa bu görüşmede tüm bu alanlarda etkileşim mekanizmaları kurabilirsek iyi olur. Böylelikle görüşmenin boşuna olmadığı söylenebilir." ifadelerini kullandı.

"ABD'Lİ ŞİRKETLERİN KULAKLARI ÇEKİLİYOR"

ABD’li şirketlerin Rusya'ya yatırım yapma konusunda istekli olduklarını savunan Putin, "Karşılıklı olarak bir ilgi var. Birçok ABD’li şirket Rusya’da çalışmak istiyor ancak bu şirketler kulaklarından çekilerek bizim pazarımızdan uzaklaştırılıyor ve yerleri rakiplerine bırakılıyor. Bu sahiden ABD ekonomisinin yararına bir durum mu?" diye sordu.

“OLUMSUZ SÖYLEMLERİ AZALTMAYA ÇALIŞIYOR”

Biden ile yapacağı görüşme öncesinde her iki tarafın da yapıcı davrandığını söyleyen Putin, "Üst düzey bir görüşme öncesinde iki taraf da uygun bir çalışma ortamı oluşturmak adına her zaman birtakım olumsuz söylemleri azaltmaya çalışıyor." dedi.

Putin, ABD tarafının bu yaklaşımını profesyonelce bulduğunu ve kendilerinin de aynı yaklaşımı sergilediğini belirtti.