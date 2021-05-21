Vladimir Putin, tehditler savurdu

Rusya'ya dışarıdan gelecek tehditler ve ülkeyi parçalama çabalarının nafile olacağını söyleyen Rus lider Vladimir Putin, “Bizi ısıranın dişlerini dökeriz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık yaptığı 'Zafer' komitesi toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Putin, bir kez daha ülkesinin aleyhinde davranabilecekleri sert bir dille uyardı ve dikkat çekici tehditler savurdu.

'Dünyanın en büyük ülkesi' olarak nitelendirdiği Rusya'ya dışarıdan gelecek tehditler ve ülkeyi parçalama çabalarının nafile olacağını söyleyen Rus lider, Rusya'nın bu tehditlere pabuç bırakmayacağını söyledi.

“BİZİ ISIRANIN DİŞLERİNİ DÖKERİZ”

II. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı 'Zafer' komitesinde konuşan Putin “Herkes bizi ısırmaya, ısırdığı yerden bir parça koparmaya çalışıyor” iddiasını dile getirirken, bunu yapmayı deneyecek olanlara “Bizi ısıranın dişlerini dökeriz” sözleriyle cevap verdi.

Ülkesinin sahip olduğu yüzölçümü ve topraklarındaki zenginliğin, rakip dış güçlerin sürekli olarak Rusya'yı parçalama ve ilerleyişini engellemek için hamle yapmaya çalışmasına sebep olduğunu aktaran Putin, konuşmasında tarihten örnekler vermeyi de ihmal etmedi.

Çar III. Alerxander'ın sözlerini hatırlatan Putin, "Büyüklüğümüz herkesi dehşete düşürüyor. İşte bu yüzden Rusya'nın hiç dostu yok” ifadesini kullandı.

“BUNLAR ÇOK SAÇMA SÖYLEMLER”

Sibirya'nın kereste, değerli mineraller ve enerji rezervleriyle dolu zenginliğinin tek bir ülkeye ait olmaması gerektiğini savunanlara değine Putin “Bunlar çok saçma söylemler ancak yine de bazı kesimler tarafından dile getirilmeye devam ediliyor; çok tuhaf” sözlerini komiteye aktardı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki doğal kaynakların kullanımının sadece Rusya'ya ait olmaması gerektiği dile getirmiş ancak daha sonra bu ifadeyi kullandığı reddetmişti.

RUSYA VE ABD ARASINDA GÖRÜŞME

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile daha dün ilk kez bir araya gelmiş, ikili görüşme öncesi yaptıkları açıklamada iş birliği vurgusu yapmıştı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile ABD arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunu görüşme niyetinde olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını ifade etmişti.

Blinken ile verimli bir diyalog kurmayı umduğunun altını çizen Lavrov, Moskova ve Washington’un, çıkarlarının örtüştüğü ve olumlu sonuç alabileceği konularda, bununla beraber stratejik istikrar konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydetmişti.