Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet ettiğini açıklamıştı.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili, "Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." demişti.

KREMLİN DUYURDU: PUTİN GELİYOR

Bu gelişmenin ardından bugün Kremlin'den, konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

"PUTİN DAVETİ MEMNUNİYETLE KABUL ETTİ"

Davetle ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" dedi.

Hükümetler arası komisyonların ve iki liderin başkanlık ettiği Üst Düzey İşbirliği Komisyonu'nun toplantılarına bir ara vermek zorunda kalındığına da dikkat çeken Peskov, "Sayın Erdoğan, tüm bu etkinlikleri Türkiye'de yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Devlet Başkanı Putin de bu daveti memnuniyetle kabul etti" diye konuştu.