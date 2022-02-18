Vladimir Putin: Ukrayna, sürekli gerilim körüklüyor

Lukaşenko ile görüşme gerçekleştiren Putin, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilim körüklüyor" açıklamasında bulundu.

Sınırdaki gerginlikleri günden güne tırmanan Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkma ihtimali de artıyor.

İki ülke de sınırda tatbikatlarını sürdürürken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşme yapan Putin, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Ukrayna'nın gerilimi sürekli körüklediğini dile getiren Putin, Donbas'ta tansiyonun yükseldiğini söyledi.

"YÖNETİM GERİLİM KÖRÜKLÜYOR"

Putin'in açıklamalarında, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilim körüklüyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tansiyonun yükseldiğini görüyoruz, Minsk Barış Anlaşması'nın uygulanması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

KIEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI

Rus lider Kiev yönetimine de seslenerek "Kiev'in yapması gereken tek şey, müzakere masasına oturmak ve bu çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak." dedi.

"BATILI ÜLKELERİN YAPTIRIMLARI RUSYA VE BELARUS'TAKİ DURUMU KARIŞTIRMAYI AMAÇLIYOR"

Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatının kimseye tehdit olmadığını söyleyen Putin, "Batı'dan talep ettiğimiz yasal bağlayıcı güvenlik garantileri konusunu ele aldık Belarus ve Rusya sınırlarında artan NATO tehdidi dolayısıyla askeri işbirliğini arttıracak. Bize karşı bazı batı ülkelerinin yaptırımları Rusya ve Belarus'taki durumu daha karıştırmayı amaçlamaktadır. Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseye tehdit değildir.

"RUSYA'NIN TEMEL TALEPLERİNİ ANLAMIŞ DEĞİLLER"

ABD ve NATO ülkeleri henüz Rusya'nın temel taleplerini tam olarak anlamış değiller. Rusya ABD ve NATO ile öncelikli güvenlik garantilerimizin dikkate alındığı bir durumda müzakerelere hazırdır." dedi.

Rusya ile ortak tatbikatı gerçekleştiren Belarus lideri Lukaşenko ise tatbikatların açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını ifade etti.

"RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIMLAR İLLEGALDİR VE ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİDİR"

Putin, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kiev'in yapması gereken Donbas temsilcileriyle masaya oturmak ve siyasi, askeri, ekonomik ve insani müştereklerde uzlaşarak bu krizi sonlandırmak.

Donbas'ta gerilim artıyor ve bu sorun Minsk anlaşmalarına uyularak çözülecek. Batı henüz güvenlik garantileri talebimizi kabul etmiş değil.

NATO’nun sınırlarımıza doğru genişlememesi konusunda hemfikiriz. Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edeceği haberlerine artık bakmıyorum bile, bunlardan artık o kadar çok ki ilgilenmiyoruz bu yayınlarla.

Rusya'ya karşı yaptırımlar her şartta zaten uygulanıyor, uygulanacak, yenilerine de bir sebep bulurlar.

Geçen bu 8 senede Rusya yüzde 90 oranında ekonomisinde ithal ikameye geçti ve bu ekonomik bağımsızlığımızın gereği. Rusya'ya karşı yaptırımlar illegaldir ve uluslararası hukukun ihlalidir."

"UKRAYNA İLE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Rusya ile Belarus'un Ukrayna'ya karşı savaş istemediğini söyleyen Lukaşenko ise "Rusya ve Belarus Ukrayna ile savaş istemiyor. Rusya ve Belarus'a karşı girişilen ekonomik savaş Batı'ya pahalıya mal oluyor. Putin ile yaptırım baskısına karşı duruşu görüştük, kendisine bu alanda yaptığı yardımdan dolayı müteşekkirim. Rusya ve Belarus bu hibrit savaştan kurtularak çıkabilecekler. Rusya Belarus tatbikatları askeri ateşeler ve basının şahitliğinde şeffaf bir şekilde yapılıyor." açıklamasında bulundu