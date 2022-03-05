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- Vladimir Putin: Ukrayna'nın askeri altyapısını yok etme kararı aldık
Vladimir Putin: Ukrayna'nın askeri altyapısını yok etme kararı aldık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 16:43
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi
Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyleyen Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti.
Yaptırımlara karşı, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir" ifadelerini kullanan Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz" dedi.