Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4 metrelik masada görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki yakın duruşu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gitti.

Bir araya gelen iki liderin görüşmesi saat 15.20'de başladı.

Görüşmede Suriye'ye yapılması muhtemel sınır ötesi harekat, tahıl koridorundaki son durum ve bölgesel meseleler ele alınırken, iki liderin buluşmasında bir ayrıntı dikkat çekti.

Macron ve Scholz, 4 metrelik masada oturdu

Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4 metre uzunluğundaki masada görüşmüştü.

Putin'in görüşmelerini 4 metrelik masada yapmasının çeşitli göndermeler içerdiği öne sürülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ise durum çok farklı oldu.

Erdoğan ve Putin'in samimiyeti, masayı aradan kaldırtttı

Erdoğan ve Putin oldukça yakın bir şekilde oturarak samimi pozlar verdi.

Ortaya çıkan kareler, Putin'in Avrupa liderlerine uyguladığı muameleyi akıllara getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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