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    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı

    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4 metrelik masada görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki yakın duruşu dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 16:42
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gitti.

    Bir araya gelen iki liderin görüşmesi saat 15.20'de başladı.

    Görüşmede Suriye'ye yapılması muhtemel sınır ötesi harekat, tahıl koridorundaki son durum ve bölgesel meseleler ele alınırken, iki liderin buluşmasında bir ayrıntı dikkat çekti.

    Macron ve Scholz, 4 metrelik masada oturdu

    Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4 metre uzunluğundaki masada görüşmüştü.

    Putin'in görüşmelerini 4 metrelik masada yapmasının çeşitli göndermeler içerdiği öne sürülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ise durum çok farklı oldu.

    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı #1

    Erdoğan ve Putin'in samimiyeti, masayı aradan kaldırtttı

    Erdoğan ve Putin oldukça yakın bir şekilde oturarak samimi pozlar verdi.

    Ortaya çıkan kareler, Putin'in Avrupa liderlerine uyguladığı muameleyi akıllara getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı #2

    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı #3

    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı #4

    Almanya Başbakanı Scholz, Putin'le görüştü

    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı #5

    Macron, Putin ile Ukrayna krizini görüştü

    Vladimir Putin, uzun masasını bu sefer kurdurmadı #6


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