Dolar
7.8343
0.468%
Euro
9.2164
0.7025%
Altın
1891.45
0.707%
Borsa
1154.88
0.1014%
G. Altın
476.334
1.1724%
Bitcoin
83360.92
0.8725%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C
    Vladimir Putin ve İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ı görüştü

    Vladimir Putin ve İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ı görüştü

    Putin ve Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü. Rus Lider Azerbaycan kanadından ateşkes istedi.
    • AA
    • 07.10.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 11:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan ordusu ile Ermenistan ordusu arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor.

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri alarak ilerleyişini sürdürüyor.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise bir yandan Rusya ve İran, diğer yandan ABD ve Avrupa ülkelerinden destek talep ederken, Karabağ'ı kaçarcasına terk eden Ermenistan ordusunun işini kolaylaştırmak için zaman kazanmak adına Azerbaycan ile anlaşma yollarını arıyor.

    Çatışmalarda 11'inci güne girilirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    "ATEŞKES İSTEDİ"

    Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı.

    Putin, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulunarak "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar bir trajedi." ifadelerini kullandı.

    Vladimir Putin ve İlham Aliyev, Dağlık Karabağ ı görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir