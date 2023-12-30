Vladimir Putin'den yeni yıl mesajı: Ankara ile diyaloğumuz gelişerek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl için tebrik mesajı gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

AA

Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından Rusya, Batı dünyası tarafından yalnız bırakıldı.

Rusya enerji anlaşmalarının feshiyle ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Bu sürede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkilerini sürdüren tek isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Uzun süredir Rusya ile süren diyaloglar gelişmeye devam ediyor.

Liderlerin yeni yılını kutladı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Vladimir Putin'in tebrik mesajı gönderdiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

"İlişkilerin geliştirilmesi için çok şey yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü iş birliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

"Yeni yılda Ankara ile diyaloğumuz gelişerek sürecek"

Putin mesajında şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli iş birliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)