Vladimir Putin'den Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Haber Merkezi

Kahreden otel yangınında ölü sayısı yükseldi...

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcilerin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.

Gece saatlerinde çıkan yangında 66 kişi öldü, 51 kişi ise yaralandı.

PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucunda 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf gönderdi.

"DERİN TAZİYELERİMİ KABUL EDİN"

Rus lider, mesajında "Bolu'daki kayak merkezinde yaşanan yangının trajik sonuçları nedeniyle derin taziyelerimi kabul edin." ifadelerini kullandı.

Putin, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ve destek dilekleri iletirken tüm yaralılara acil şifalar dilediğini de belirtti.

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Bolu'daki elim olayın ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de bir taziye mesajı yayınladı.

Elçiliğin X hesabından paylaşılan mesajda "Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.