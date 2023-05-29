Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci seçimini de zaferle bitirdi.

İlk olarak 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sonuçlar, ikinci turu işaret etti.

Dün yapılan seçimler yurdun dört bir yanında heyecanla takip edildi.

Veri akışı süresince önde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen saatlerde 12. Cumhurbaşkanlığı'nı ilan etti.

Ardından dünyadan tebrikler gelmeye başladı.

Putin'den tebrik telefonu

Bu isimlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

İki ülkenin ilişkileri

Putin görüşmede Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.