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    Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar

    Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar

    ŞİÖ Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzun süre ayakta beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 20:46
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sona erdi.

    Erdoğan zirve kapsamında en önemli görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdi.

    Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

    1 dakika ayakta Erdoğan'ı bekledi

    Görüşmeden sonra ise sosyal medyada Putin'in görüşme öncesinde uzun süre Cumhurbaşkanı'nı ayakta beklediği anlar gündem oldu.

    Putin, görüşmenin yapılacağı salonda Erdoğan'ı 1 dakika boyunca ayakta beklemesi dikkat çekdi.

    Tahran'dan sonra ikinci kez bekledi

    Temmuz ayında da Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede benzer görüntüler yaşanmış ve o anlara ilişkin görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.

    Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar VİDEO

    Vladimir Putin in Cumhurbaşkanı Erdoğan ı beklediği anlar #1

    Vladimir Putin in Cumhurbaşkanı Erdoğan ı beklediği anlar #2


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