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    Vladimir Putin'in özel temsilcilerinden Anatoli Çubays istifa etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın, görevinden istifa ettiği öğrenildi.
    • AA
    • 23.03.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:22
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    Vladimir Putin'in özel temsilcilerinden Anatoli Çubays istifa etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın, görevini bıraktığı öğrenildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çubays'ın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

    ANATOLİY ÇUBAYS GÖREVİNDEN AYRILDI

    Peskov, Çubays'ın Rusya'dan ayrılıp ayrılmamasının ise kendi meselesi olduğunu kaydetti.

    Bazı Batı medyası, Çubays'ın Ukrayna konusunda çözümün barışçıl olması gerektiğini söylediğini yazmıştı.​​​​​​​

    Rusya’da 1990'lü yıllarda Boris Yeltsin yönetiminde yer alan Çubays, özelleştirmeler politikasında önemli rol oynamıştı.

    Vladimir Putin in özel temsilcilerinden Anatoli Çubays istifa etti #1


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