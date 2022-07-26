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    Vladimir Putin'in Rusya'da Türk SİHA tesisi kurulsun teklifi

    Vladimir Putin'in Rusya'da Türk SİHA tesisi kurulsun teklifi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partililere, Vladimir Putin ve BAE'den Türkiye'ye ortak SİHA üretim tesisi kurma teklifleri geldiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:03
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta dünyanın yakından takip ettiği Astana formatındaki 3'lü zirve için İran'a gitti.

    Erdoğan burada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

    İkili görüşmelerde birçok önemli konu gündeme gelirken Erdoğan-Putin buluşması, dünya basınında geniş yer buldu.

    Görüşmeye ilişkin yeni ayrıntılar ise kulislerde konuşulmaya devam ediliyor.

    Putin, Erdoğan'a Rusya'da SİHA üretim tesisi kurulmasını teklif etti

    CNN Türk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Putin ile görüşmesine değindi.

    Cumhurbaşkanı değerlendirmeleri sırasında, Putin'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'ye ortak SİHA üretim tesisi kurmayı teklif ettiklerini söyledi.

    Erdoğan, kurmaylarına "Putin, beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri 'SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz' teklifi ediyor." dedi.

    Vladimir Putin in Rusya da Türk SİHA tesisi kurulsun teklifi #1

    Ukrayna savaşında Bayraktar'ın başarısı

    Türk SİHA'sı Bayraktar TB2, Ukrayna savaşında Rusya'nın büyük kayıplar vermesinde, Ukrayna ordusunun en büyük yardımcısı olmuştu.

    Karabağ savaşından sınır ötesi operasyonlara, Libya'dan Ukrayna'ya birçok alanda başarısını kanıtlayan Bayraktar'ın her geçen gün talipleri artarken ülkeler, projenin bir parçası olma yolunda adımlar atmak istiyor.

    Vladimir Putin in Rusya da Türk SİHA tesisi kurulsun teklifi #2


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