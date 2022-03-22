Vladimir Zelansky: Putin ile Kırım ve Donbas'ı konuşmaya hazırım

Rus Haber Ajansı TASS, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin Kırım ve Donbas bölgelerini tanıma konusunda Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Rusya-Ukrayna savaşında 27 gün geride kaldı.

Bir aya yakın süredir devam eden çatışmalarda sivil-asker binlerce can kaybı yaşanırken ateşkes ve barış müzakereleri de çevrimiçi olarak sürdürülüyor.

Diğer yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky de sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme çağrısı yapıyor.

Bu çağrılar ise Rusya tarafından müzakerelerde henüz temel konularda anlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle reddediliyor.

"KIRIM VE DONBAS'I TANIMAYI KONUŞABİLİRİZ"

Savaşın gidişatına ilişkin Rus Haber Ajansı TASS bir haber yayınladı.

Habere göre, Zelensky, Ukrayna tarafının güvenlik garantisi almasından sonra Kırım ve Donbas'ı tanınması konularını Rusya ile görüşmeye hazır olacağını söyledi.

Zelensky'nin Ukrayna televizyonlarına konuştuğu belirtilen haberde, "Bu herkes için çok zor bir durum. Kırım, Donbas ve herkes için. Bir çıkış yolu bulmak için, bahsettiğim bu ilk adımı atmalısınız" ifadelerine yer verildi.

Haberde Zelensky'nin Putin ile yapacağı görüşmede bu konuları tartışmaya hazır olduğu belirtilerek Ukrayna liderinin, "Rusya Devlet Başkanı ile ilk görüşmemizde bu konuları gündeme getirmeye hazırım, bunlar alakalı, bizim için önemli” açıklamasına yer verildi.

REFERANDUM GÜNDEMDE

Diper yandan Zelensky, dün yaptığı bir başka açıklamada da Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenski şunları söyledi:

“Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım.”