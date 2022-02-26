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    Vladimir Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.
    • AA
    • 26.02.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 20:57
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    Vladimir Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

    Liderler Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

    "ERDOĞAN VE ALİYEV MÜZAKERE ÖNERDİ"

    Görüşmelere ilişkin resmi açıklama yapılan Ukrayna kaynaklarınca Zelenskiy Erdoğan ve Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

    Daha sonra Zelenskiy bir açıklama daha yaptı.

    Ukraynalı lider açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in kendisine Rusya ile müzakere organize etmeyi önerdikleri söyledi.

    Vladimir Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi #1


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