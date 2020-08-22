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    Vladimir Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

    Vladimir Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

    Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunan Zelenskiy, ayrıca bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.
    • AA
    • 22.08.2020 - 16:55
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 16:55
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    Vladimir Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

    Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin yankıları dünyada sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dünkü müjdeli haberi duyurmasının ardından gelen tebrikleri kabul ediyor.

    Sabah saatlerinden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Erdoğan, sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon konuşması yaptı.

    BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

    Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

    Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

    Vladimir Zelenskiy den Cumhurbaşkanı Erdoğan a tebrik telefonu #1

    Vladimir Zelenskiy den Cumhurbaşkanı Erdoğan a tebrik telefonu #2

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