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Vladimir Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Vladimir Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunan Zelenskiy, ayrıca bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.