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- Vladimir Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Vladimir Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunan Zelenskiy, ayrıca bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.
- AA
- 22.08.2020 - 16:55
- Güncelleme : 22.08.2020 - 16:55
Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin yankıları dünyada sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dünkü müjdeli haberi duyurmasının ardından gelen tebrikleri kabul ediyor.
Sabah saatlerinden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Erdoğan, sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon konuşması yaptı.
BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.