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    Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna'yı savunuyoruz videosu

    Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna'yı savunuyoruz videosu

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Rus saldırısı altındaki başkent Kiev'i terk etmediğini ve tüm şehri savunduklarını söylediği bir video yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 20:51
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    Rusya'nın Ukraynayı işgali devam ediyor.

    İşgalin ikinci gününde Rus birlikleri başkent Kiev'i almak için yükleniyor.

    Rus ilerleyişi sürerken diğer taraftan başkent Kiev'de de bir direniş hazırlığı var.

    Halka silah dağıtılırken şehre giden yollar da Ukrayna askerleri taafından tutuldu.

    Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna'yı savunuyoruz videosu VİDEO

    "KİEV'DEN KAÇMADIM PAYLAŞIMI"

    Şehir direnmeye hazırlanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de gerilimin ilk günğnden itibaren olduğu gibi Kiev'i terk etmediği ve etmeyeceği yönünde bir paylaşım daha yaptı.

    Yanına aldığı çalışma arkadaşları ile Kiev sokaklarından bir video çeken Zelenskiy, kimsenin kaçmadığını, yetkililerle, askerlerle ve vatandaşlarla ülkeyi savunduklarını söyledi.

    "UKRAYNA'YI SAVUNUYORUZ"

    Zelenskiy, "Partimizi lideri burda, cumhurbaşkanlığı ofisinin başkanı burda, başbakan burda, savunma bakanı burda, cumhurbaşkanı danışmanı burda, cumhurbaşkanı burda,  Kiev'deyiz. Ukraynayı savunuyoruz. Tüm yetkililer Kiev'de. Askerler, vatandakşar, yetkililer Ukrayna'yı savunuyor." dedi.

    Vladimir Zelenskiy den Ukrayna yı savunuyoruz videosu #1

    Vladimir Zelenskiy den Ukrayna yı savunuyoruz videosu #2


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