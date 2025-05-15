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Dünya'nın gözü Türkiye'de...

Rusya-Ukrayna savaşında, barış için çabalar sürüyor.

Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Zelensky, görüşme sonrası basın toplantısında, gündeme dair sorularını yanıtladı.

"TRUMP VE ERDOĞAN'A SAYGIMIZDAN ÖTÜRÜ HEYET YOLLAMAYA KARAR VERDİK"

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'daki barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik.



Rusya tarafı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor. Ateşkesten yana değiller.



Bu müzakereler kolay şeyler değil, hangi formatın olacağını görüşmek için Rusya ile görüşmek zor. Rusya medya üzerinden Putin'in direkt görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiler. Ben de hemen buna yanıt verdim. Kendisi 15 Mayıs dedim, ben de hemen geldim ancak kendisi gelmedi. Rus heyetinde karar alıcılar yok. Bütün taraflar müzakere şartlarını yenilemeliler. Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes olmalı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Kırım Ukrayna'nındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman "Kırım Ukrayna'nındır" diyor. Kendisine minnettarım.



Toprak bütünlüğümüzün nasıl sağlanacağını, krizleri nasıl çözeceğimizi konuşmaya hazırız.



Herhangi bir toprağımızın Rusya'ya ait olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz.

"RUSYA SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR"

Hepimiz anlıyoruz ki adil bir barış olmalıdır, Ukrayna'nın güvenliği BM'ye uygun olmalı, toprak bütünlüğümüz desteklenmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu teyit etti.



Heyet seviyesinin önemi şu aşamada olmaz, hepimiz sonuca ulaşmak istiyorsak. Rusya bir şey yapmalıydı, ancak bu adımlar atılmıyorsa savaşı bitirmek istemiyor. Bu da demek oluyor ki Rusya üzerindeki siyasi, ekonomik ve diğer seviyelerdeki baskının artması gerekiyor.



Daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz. Son haftalarda ABD tarafından dahi çok çalışıldı, yaptırım paketi görüşüldü. Rusya şu anda bu savaşı bitirmek istemediğini gösteriyor.

"PUTİN MÜZAKEREYE HAZIRSA GÖRÜŞELİM"

Savaşın bitmesi Ruslarla müzakere zor. Kremlin lideri müzakereye hazırsa görüşmeye hazırız, herhangi bir koşul olmadan. Buradayız bekliyoruz. Bugün Ankara'dayız yarın İstanbul'a müzakere ekibimizin yanına gideceğiz. Dünyada görüşmek için Rus arayamayacağız.



Rusya tarafından bir saygısızlık gösteriliyor. Bu şahsi bir saygısızlık, Ruslar zaten bize saygısızdır ancak burada üçüncü bir taraf var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'a saygısızlık. Bu saygısızlık sadece Ukrayna'ya yönelik değil herkese yöneliktir.

"ABD İRADE GÖSTERDİ"

"ABD Başkanı Trump ile iletişimde misiniz?" sorusunu yanıtlayan Zelensky, "Ekiplerimiz görüşmelere devam ediyor. Türkiye'de bir görüşme olacağını anladık ve en yüksek seviyede heyetimizi hazırladık. Trump da aynı zamanda Orta Doğu turunda idi ve bugünlerde yoğun programı vardı, liderler toplanırsa Trump da gelebileceğini söyledi. ABD irade gösterdi, ben bunu böyle anladım" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN YAŞAM SÖZ KONUSU"

İnsanlar görüşmek istemediklerinde, sadece silahla bir şeylerin çözüleceğini düşündüğünde savaş olur. Çıkmaz yaşanmaması için diplomasi gerek. Barışı istemeyen tarafa baskı yaparak bunu çözebilir.



Trump'ın iki tarafa da baskısı söz konusuydu, hatta bize Rusya'dan daha fazla baskı yapıldı. Ama inanın sorun Ukrayna değil, Ukrayna sadece kendisini savunuyor. Bizim için yaşam söz konusu.



Ukrayna'nın ön koşulsuz ateşkesin yaşanması bizim için bir tavizdi, ama biz buna tamam dedik. Ukrayna'nın attığı tek olumlu adım bu değildi. Biz belli olmayan bir formata görüşmeye gidiyoruz, savaşı bitirecek diye. Rusya'ya da baskıyı görelim, Avrupa'dan ABD'den.

"ÖNCELİK, BARIŞIN SAĞLANMASI"

Zelensky, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığınız görüşmeye ilişkin detay verir misiniz?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

Birbirimizi nasıl güçlendirebiliriz diye görüştük, Karadeniz'de güvenlik, tahıl koridoru konularını görüştük. Önceliğimiz barışın sağlanması idi. Bu yüzden bugün Türkiye'deyiz ve en üst düzeyde heyet gönderdik. Rusya'nın müzakereye hazır olup olmadığını görüştük. 30 günlük ateşkese yapıcı taraflar destekliyor.

"GÖRÜŞMENİN SAATİNİ BEN DE BİLMİYORUM, BU BİR SAYGISIZLIK"

"İstanbul'daki görüşmelerin zamanı biliniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zelensky, şöyle konuştu: