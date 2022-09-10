Vladimir Zelensky, Haluk Bayraktar’a devlet nişanı takdim etti

Vladimir Zelensky, Haluk Bayraktar’a devlet nişanı takdim etti

Vladimir Zelensky ve Haluk Bayraktar'ın görüşmesi basında büyük etki oluşturdu. Görüşmede Zelensky, Bayraktar’a 1'inci Derece Devlet Liyakat Nişanı hediye etti.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma atılımları ile ülkeye kazandırılan SİHA ve İHA'lar, dünyanın çeşitli bölgelerinde başarılara imza atarak güçlerini ispatladı.

Silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisindeki başarısı, dünyanın gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'iyle görüşmek için Kiev'de bir araya geldi.

Vladimir Zelensky, görüşme sırasında Baykar’a övgüde bulundu. Zelensky, Haluk Bayraktar’a 1'inci Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti.

"Yeni malların üretilmesini tartıştık"

Dün akşam saatlerinde resmi hesabından paylaşımda bulunan Zelensky, "Baykar fabrikasının Ukrayna'daki inşaatının detaylarını ve Ukrayna bileşenleri kullanılarak yeni malların üretilmesini tartıştık. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik desteğiniz ve kişisel katkınız için teşekkür ederiz!" dedi.

Bayraktar'dan Zelensky'e vışıvanka gömleği

Haluk Bayraktar ise Vladimir Zelensky, üstünde Bayraktar’ın işlendiği Ukrayna’nın geleneksel işlemeli ‘vışıvanka’ gömleğinden hediye etti.

Haluk Bayraktar'ın aldığı devlet nişanı, Ukrayna basınında geniş yer buldu.

SİHA'lar basında geniş yer buluyor

DHA'nın haberine göre, Ukrayna merkezli ‘Kiev Independent’ medya organı, Bayraktar SİHA’sının ülkede üretilmesini öne çıkartırken Ukrayna savunmasına ait haberleri ele alan devlet haber kanalı ise konuya geniş yer verdi.













