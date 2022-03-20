Vladimir Zelensky, İsrail parlamentosundan yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İsrail parlamentosuna yaptığı konuşmada askeri destek beklediklerini ifade ederek, "Ukrayna'nın Ukrayna'daki Yahudileri korumasına yardım edin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İsrail parlamentosu özel oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak İsrailli milletvekillerine hitap etti.

Rusya'nın açtığı savaş nedeniyle Ukraynalı sivillerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarını Nazi katliamından kaçan Yahudilerin durumuna benzeten Zelensky, "Ulusumuz şimdi Polonya, Slovakya, Çekya, Almanya ve diğer onlarca ülkeye kaçarak güvenlik arıyor. Tıpkı sizin geçmişte yaptığınız gibi." ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYA İZLİYOR"

Ukrayna lideri, Rusya'nın ülkesine açtığı savaşı "tam kapsamlı ve gayrimeşru bir savaş" şeklinde nitelendirerek, "Bu savaşla kültürümüzü, ulusumuzu, insanlarımızı, çocuklarımızı ve Ukraynalıları Ukraynalı yapan ne varsa öldürmek istiyorlar. Rusya ordusu şimdi milislerle (Ukrayna'yı) yok ediyor ve tüm dünya bunu izliyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Nazi Almanyasının İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri yok etmek için yaptığı "Nihai Çözüm" planını uyguladığını savunan Zelensky, şunları söyledi:

"Ben şimdi sizin tarihte yaşadıklarınızla bizim şimdiki yaşadıklarımız arasında şu benzetmeyi yapıyorum. Kremlin'in ne dediğini dinleyin. Tüm Avrupa'yı yok etmek isteyen, sizden hiç kimseyi sağ bırakmak istemeyen Nazi partisiyle aynı terminolojiyi kullanıyorlar. Naziler, eminim sizin de çok iyi bildiğiniz, 'Nihai Çözüm' kavramını kullanmışlardı. Şimdi Moskova'da ne dediklerini dinleyin. Onlar da şimdi aynı 'Nihai Çözüm' kavramını kullanıyor. Bu kez bize karşı."

"YAHUDİLERİN KORUNMASINA YARDIM EDİN"

Dünya ülkelerinee acil yardım çağrısı yaptıklarını yineleyen Zelensky, İsrail'in Ukrayna'ya askeri destek sağlamaması ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmaması konusuna da değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İsrailli milletvekillerine şöyle seslendi:

"Sizin Demir Kubbe sisteminiz dünyanın en iyisi. Böylelikle çıkarlarınızı koruyabiliyorsunuz. Ukrayna'nın da Ukraynalıları ve Ukrayna'daki Yahudileri korumasına yardım edin. Sizden neden askeri mühimmat alamadığımızı merak ediyoruz. İsrail neden Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadı? Neden Rus şirketlerine karşı baskı uygulanmıyor? Buna cevap verecek olan ve verdiğiniz cevaplarla yaşayacak olanlar sizlersiniz."

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin konuşması, Tel Aviv'in merkezi Habima Meydanı'ndaki dev ekrandan da canlı yayınlandı.

Çoğu Ukraynalı yüzlerce gösterici de ellerinde Ukrayna bayrakları ile Zelensky'i dinlemek için meydanda toplandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Nazilere benzeten dövizler taşıyan kalabalık, Putin aleyhine sloganlar atarak, Ukrayna'ya destek gösterisi yaptı.