Vladimir Zelensky: Macron Rusya'dan korkuyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'dan korktuğu için yardım konusunda dikkatli olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna toprakalrındaki operasyonu devam ediyor.

1 aylık Ukrayna direnişi geride kalırken Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky bu sireçte birçok yayın organına, parlamentoya ve organizasyona hitap etti.

Zelensky son açıklamalarını muhalif Rus gazetecilere yaptı.

Rusya'da yayınlanmasına izin verilmeyen çevrimiçi söyleşide Zelensky'e Avrupalı liderlerin konuya ilişkin tutumları soruldu.

MACRON RUSYA'DAN KORKUYOR

Zelensky, Avrupa'dan daha çok silah yardımı istemesi üzerine bazı istekleri 'kırmızı çizgi' olarak değerlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu tutumunu korkaklık olarak niteledi.

Zelensky, "Çünkü Rusya’dan korkuyorlar. Bu kadar. Ve ilk söyleyenler ilk korkanlardır." ifadelerini kullandı.

"JOHNSON YARDIM İÇİN EN İSTEKLİ LİDER"

Boris Johnson'un Ukrayna'ya silah gönderme konusunda diğer liderlerden çok daha istekli olduğunu belirten Zelensky, "Dürüst olmak gerekirse, Johnson en çok yardım eden lider. Bu durumda yardım eden liderlere Johnson bir örnektir.

"ALMANYA DENGELİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Alman'ya dengeli olmaya çalışıyor. Almanya'nın Rusya ile uzun bir ilişkisi var. Almanlar duruma ekonomi penceresinden bakıyorlar. Zaman zaman yardım ediyorlar. Duruma uyum sağlamaya çalışıyorlar." diye konuştu.