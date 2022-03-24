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    Vladimir Zelensky, NATO Zirvesi'ne seslendi

    Brüksel'deki liderlere hitap eden Vladimir Zelensky, NATO'nun uçak ve tank filosunun sadece yüzde 1'inin ülkesine verilmesini istedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.03.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 14:31
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    Vladimir Zelensky, NATO Zirvesi'ne seslendi

    NATO'ya üye olan ülke liderleri, Brüksel'deki zirvede görüşmelerini sürdürüyor.

    Görüşmelerdeki öncelik ise Ukrayna'da barışın sağlanması.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de NATO Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

    Zirveye Kiev'den seslenen ve Ukrayna'nın sınırsız desteğe itiyacı olduğunu vurgulayan Vladimir Zelensky, NATO'nun kendilerine uçaklarının ve tanklarının yüzde birini bile vermediğini söyledi.

    "YARDIM TALEPLERİMİZE CEVAP VERİLMEDİ"

    Yardım taleplerinin cevapsız kaldığını belirten Zelensky, "Tek bir tane bile verebilirdi. Savaş sırasındaki bir ülke için en kötü olay bu." dedi.

    Vladimir Zelensky, NATO Zirvesi ne seslendi #1

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