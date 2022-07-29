Vladimir Zelensky, Odessa Limanı'nı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Odessa Limanı'nda yaptığı açıklamada, tahıl sevkiyatına başlamak için Türkiye'den işaret beklediklerini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşı 24 Şubat'tan bu yana devem ediyor.

Türkiye'nin barış için gösterdiği çaba tam anlamıyla silahları susturma aşamasına gelemesede dünyayı gıda krizinden kurtardı.

Savaş nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarında kilitli kalan 22 milyon ton tahılı Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde dünyaya dağıtılacak.

Moskova ve İstanbul'da yapılan görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde iki ülke arasında Karadeniz'de güvenli bir tahıl koridoru oluşturulması konusunda anlaşma imzalandı.

Sevkiyat yapılacak limana ziyaret

Hemen ardından İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulurken Ukrayna da sevkiyatlar için çalışmalarını tamamladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, çalışmaların ardınan Odessa kentindeki limanı beraberindeki heyet ile ziyaret etti.

"Türkiye'den işaret bekliyoruz"

Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı'nın da yer aldığı ziyaretten sonra Zelensky açıklamalarda bulundu.

Zelensky, "Sevkiyatın yapılacağı limanda hazırlıkları inceleyen Zelensky, “İlk gemi yüklendi. Bu bir Türk gemisi. Bu, limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır.

Birlemiş Milletler ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz" diye konuştu.

Diplomatlar da limanda inceleme yaptı

Zelensky, Ukrayna tahılının ihracı önündeki engelin kaldırılmasının, gıda ürünlerine ihtiyaç duyan ülkelerdeki gıda kıtlığının yanı sıra açlığı ve bu konuyla ilgili siyasi anlaşmazlığı önleyeceğini belirterek, “Ukrayna’nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesi bizim için önemli” dedi.

İlk tahıl yüklü geminin ayrılacağı Çornomorsk limanına Zelenskiy ile birlikte ABD’nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere’nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons, İtalya’nın Kiev Büyükelçisi Pier Francesco Zazo, Kanada’nın Kiev Büyükelçisi Larisa Galadza, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen, AB Ukrayna Delegasyonu Başkan Yardımcısı Remi Duflot, BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani ve Ukrayna’da akredite diplomatik misyonların temsilcileri de geldi ve tahıl yükleme süreci hakkında bilgi aldı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı

Öte yandan 22 Temmuz’da İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı için tahıl koridoru kurulmasını içeren "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.