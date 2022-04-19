Vladimir Zelensky: Rus ordusu taarruza odaklandı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Donbass’a yönelik Rus taarruzunun başladığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşında 2 aya yakın bir süre geride kaldı.

Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu, Ukrayna'nın güvey ve doğu şehirlerine odaklandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, ulusa sesleniş konuşmasında son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Rus ordusu taarruza odaklandı"

Zelensky, “Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas savaşına başladıkları söylenebilir.” ifadelerini kullanarak Rus ordusunun büyük bir bölümünün sadece bu taarruza odaklandığını belirtti.

Zelensky, sayıları ne kadar fazla olursa olsun Rus ordusuna karşı koyulacağını belirterek, “Oraya ne kadar Rus askeri sürülürse sürülsün, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna ile ilgili hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Lviv saldırıları

DHA'nın haberine göre Zelensky, dün Rus birliklerince Lviv’e düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı saldırıya da değindi.

Zelensky, “Dünya ve tarih Rusya'dan, Rus füzelerinin Ukrayna'dan alacağından çok daha fazlasını alacak. Kaybedilen her can, Ukraynalılar ve diğer özgür uluslar için Rusya'yı nesilden nesile bir tehdit olarak algılamaları için bir sebeptir.” diye konuştu.