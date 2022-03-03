Vladimir Zelensky: Rusya hayal kırıklığı yaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın seyri ile ilgili konuşarak Rusya'nın hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky: "Rusya taktik değiştirmek zorunda kalıyor.

Onların hiçbir başarısı yok. Rusya hayal kırıklığı yaşıyor.

Biz her evi, her şehri yenileceğiz. Bugünden itibaren emekli maaşı yüzde 14 artacak."

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