Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
614.000
-0.59%
BTXN Coin
37.20
0.21%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Vladimir Zelensky: Rusya hayal kırıklığı yaşıyor

    Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın seyri ile ilgili konuşarak Rusya'nın hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelensky: Rusya hayal kırıklığı yaşıyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky: "Rusya taktik değiştirmek zorunda kalıyor.

    Onların hiçbir başarısı yok. Rusya hayal kırıklığı yaşıyor.

    Biz her evi, her şehri yenileceğiz. Bugünden itibaren emekli maaşı yüzde 14 artacak."

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da tarihi surlardaki Ulu Beden Burcu ışıklandırıldı
    Kültür Sanat

    Diyarbakır'da tarihi surlardaki Ulu Beden Burcu ışıklandırıldı

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay

    LG, güneş paneli birimini tamamen kapatıyor
    Teknoloji

    LG, güneş paneli birimini tamamen kapatıyor

    Görüş Bildir