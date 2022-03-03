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- Vladimir Zelensky: Rusya hayal kırıklığı yaşıyor
Vladimir Zelensky: Rusya hayal kırıklığı yaşıyor
Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın seyri ile ilgili konuşarak Rusya'nın hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 12:15
- Güncelleme : 03.03.2022 - 12:17
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky: "Rusya taktik değiştirmek zorunda kalıyor.
Onların hiçbir başarısı yok. Rusya hayal kırıklığı yaşıyor.
Biz her evi, her şehri yenileceğiz. Bugünden itibaren emekli maaşı yüzde 14 artacak."