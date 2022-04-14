Vladimir Zelensky: Rusya için savaşın tek sonucu stratejik yenilgi

Rusya'ya karşı kararlı bir duruş sergileyen Ukrayna lideri, "Putin ya barış arayacak ya da uluslararası arenayı sonsuza terk edecek" ifadesini kullandı.

Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna'ya desteklerini gösterme amacıyla dün Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından ise taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

Zelensky: Ya barışı seçecekler ya da uluslararası arenayı terk edecekler

Vladimir Zelensky, Rusya'ya karşı geri adım atılmayacağını vurgulayarak "Rus askerlerine Ukrayna'ya karşı yaptıkları bu savaşın er ya da geç Rusya'nın stratejik yenilgisiyle sonuçlanacağını öğreten tüm askerlerimize minnettarım. Rus liderliği ya gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın sonucunda uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek." dedi.

"Petrol ambargosuna ihtiyaç var"

DHA'nın haberine göre; Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda’nın ziyaretini de değerlendiren Zelensky, şunları söyledi:

"Liderlerin, Kiev bölgesindeki Borodyanka'yı ziyaret etmeleri ve işgalcilerin neler yaptığını kendi gözleriyle görmeleri önemliydi. Liderler için bu, Rusya'ya karşı somut yaptırımlar için başka bir argüman. Öncelikle petrol ambargosuna ihtiyacımız var.





"Avrupa tüm Rus enerjisinden vazgeçmeli"

Avrupa'nın tüm Rus enerjisinden vazgeçmeye hazırlanması gerekiyor. Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı kesmeli."

Başbakan Şmihal: Savaş suçları cezalandırılmalı

Başbakanı Denis Şmihal de ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kiev bölgesinin köy ve kasabalarında büyük çaplı yıkıma tanık olduklarını söyleyen Şmihal, "Rusya’nın savaş suçları cezalandırılmalı." ifadesini kullandı.

Letonya: Ukrayna toparlanmalı

Letonya lideri Levits, Irpin ve Borodyanka’nın, Rusya’nın yol açtığı yıkımın taze izlerini taşıdığını belirterek, "Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'nın toparlanmasına yardımcı olan Marshall Planı gibi büyük bir toparlanma çabasını hak ediyor. Artık plan zamanı." dedi.

Litvanya: Güçlü kal Ukrayna

Litvanya lideri Nauseda, "Burası insanlığın karanlık tarafının yüzünü gösterdiği yer. Rus ordusunun işlediği acımasız savaş suçları cezasız kalmayacak. Savaş suçluları uluslararası düzeyde yargılanmalıdır. Güçlü kal Ukrayna." açıklamasında bulundu.

Estonya: Ukrayna Avrupa ailesinin bir parçası

Estonya lideri Karis ise Rus ordusunun Ukrayna halkına karşı işlediği suçların dehşetini derinden hissettiğini belirterek, "Ukrayna halkı acımasız Rus ordusuna karşı inanılmaz bir cesaret gösterdi. Ukrayna özgür olmak istiyor ve özgür olmaya her hakkı var. Ukrayna, Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Polonya, Letonya ve Litvanya başkanlarıyla birlikte Zelensky’e tam desteğimizi ifade ettik." dedi.

"Rusya bu savaşı kaybetmeli"

Karis, Estonya’nın yıllık savunma bütçesinin üçte biri ölçeğinde Ukrayna’ya askeri yardımda bulunduğunu ifade ederek, Ukrayna’nın şu anda daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti. Karis açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Rusya bu savaşı kaybetmeli, yoksa Avrupa'da barış olmayacak. Rus birlikleri Kiev’de olduğu gibi her yerde geri püskürtülmeli. Tüm Rus savaş suçları soruşturulmalı, bu suçların organize edilmesinde ve işlenmesinde yer alan herkes yargılanmalı. Öldürmek, işkence yapmak, yasadışı silah kullanmak cezasız kalmayacak. Estonya, gerekli uzmanlığı sağlayarak Ukrayna ve ICC’nin (Uluslararası Ceza Mahkemesi) yargı çabalarını destekleyecektir."