Vladimir Zelensky: Yarın Türkiye'ye gelmeyi planlıyorum

Türkiye, barışın merkezi olmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkiye'ye gelecek.

Rusya ve Ukrayna birkaç kez İstanbul'da bir araya gelerek, müzakereleri sürdürmeye çalışmıştı.

İstanbul anlaşmaları, 2022 yılında Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya ve Ukrayna arasında geniş çaplı esir takası koordinasyonunu başlatmıştı.

O zamandan beri iki taraf, binlerce esiri serbest bıraktı.

Ancak bu takas süreci, cephedeki çatışmalar nedeniyle sık sık sekteye uğradı.

ZELENSKY, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise yarın Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunacağını açıkladı.

Zelensky, yaptığı açıklamada müzakerelerin yeniden canlanmasını istediğini söyledi ve şöyle devam etti;

İLK DURAK İSPANYA

Bugün İspanya'da uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız toplantıları gerçekleştiriyorum. Güçlü bir ülkenin daha desteğini artırarak hayatları korumamıza ve savaşın sonunu yakınlaştırmamıza yardımcı olmasını bekliyoruz.



İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptığımız toplantının bize daha fazla güç verecek anlaşmalarla sonuçlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ukrayna, ortaklarıyla ilişkilerinde her gün sonuç almalı.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMELER YAPACAĞIM"