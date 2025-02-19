AA

Ankara kritik misafiri ağırladı...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'ya geldi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Anıtkabir'i ziyaret eden Zelensky, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Zelensky, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, (dün Türkiye’den ayrılmadan önce) medya kuruluşlarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya ile ilişki kurmasının ABD'nin kendi kararı olduğunu dile getiren Zelensky, "Onların (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i politik izolasyondan çıkardıklarını gözlemliyoruz ama bu onların kararı, görüşüyorlar." dedi.

Zelensky, Ukrayna'nın savaşın bitmesi için yapılan müzakerelerde yer almamasını eleştirerek, "Savaşın bitmesine ilişkin planlarımız bunlar dendiğinde, bu bizde sorular yaratıyor. Biz neredeyiz? Bu müzakere masasının neresindeyiz? Bu savaş Ukrayna'nın içinde gerçekleşiyor. Putin, Ukraynalıları öldürüyor, ABD'lileri değil. Avrupalılar da değil, Ukraynalılar ölüyor." diye konuştu.

Zelensky, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu düşündüğünü paylaşarak, "Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim. ABD'den hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu iki partili sistemde bizi destekliyorlar. Elbette bu desteği kaybetmek istemiyorum." dedi.

"YENİ SURİYE OLMAK İSTEMİYORUZ"

Devlet Başkanı Zelensky, en yakın zamanda savaşın bitmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

Biz adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini istemiyoruz. Yeni Suriye olmasını istemiyoruz. Bütün bunları istemiyoruz. Bütün bunları istemememiz oldukça adil bir duruş. Bütün katiller cezalandırılmalıdır. Bütün bu noktalarda en önemli şeylerden biri bize gerçekten de güvenlik garantileri verebilecek insanlarla ilerlemeliyiz, ülkelerle ilerlemeliyiz. Eğer bu savaşın bitmesi değil, ateşkesin yaşanmasıysa, bu da elbette savaşın sıcak evresinin tamamlanmasına ilişkin önemli bir adım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Zelensky, "Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimiz her zaman somut konular hakkındaydı. Bugün yine çok somut bir müzakere gerçekleştirdik. Elbette bütün detaylarını açamayız ama benim hoşuma gitti diyebilirim." dedi.

Zelensky, her ne olursa olsun uluslararası hukuk, egemenlik ve toprak bütünlüğünün her zaman desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, "Söz konusu, on binlerce, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesi, yetimlerin olması, evlerin yıkılmasıdır. Bu nedenle bu vesileyle aslında evinizde ülkenizde Ukraynalı yetim çocukların ağırlanmasından dolayı teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEKTİR"

Kırım Tatarlarının esaretten kurtarılmasının da gündemde olduğunu belirten Zelensky, sadece dini inançlarından ötürü Rusya tarafından tutuklandıklarını söyledi.

Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda daha önce de yardımcı olduğunu ifade ederek, çok sayıda Ukraynalı esir olduğunu, onları geri getirmenin çok zor olduğunu ve kapsamlı bir esir takasının gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayi alanında işbirliklerine değinen Zelensky, "Baykar'la ve Bayraktar'la görüştük. Ukrayna'da ofisleri açıldı ve karşılıklı satın almalar dışında da görüşüyoruz tabii. Çok fazla şirketimiz var uzak menzilli drone'lar üreten ve inanıyorum bu noktada Türkiye ile işbirliğimiz sürecektir. Bunun dışında Türkiye, Ukrayna Deniz Kuvvetleri için iki korvet inşa etti. Birinin inşası tamamlandı, diğeri 2026'da olacak. Bütün bunları tabii somutlaştırmak, sürdürmek isteriz." dedi.

"BİZ HERHANGİ BİR KITA İÇİN HAM MADDE MERKEZİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Trump'ın savaşı bitireceğine ilişkin vaadinin gerçekleşmesini istediklerini dile getiren Zelensky, süreci gözlemleyeceklerini söyledi.

Zelensky, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin kurtarılması ve doğal kaynak yataklarının korunması durumunda yatırımlara açık olacaklarını vurgulayarak, "Biz herhangi bir kıta için ham madde merkezi olmak istemiyoruz. Burada dost, partner olmak bir etken olmayacak. Bizim anayasamızda yazıyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak anayasayı ihlal etmek istemiyorum. Ben topraklarımı, çıkarlarımızı koruyacağım." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ GİBİ BÜYÜK BİR PAZARA KATILMALIYIZ"

Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'la da savaşın sona erdirilmesi konusunda konuştuklarını söyleyerek, "Her zaman göz önünde bulundurmak gerekir ki Putin kandırabilir. Minsk Anlaşmaları sonrasında biz de Fransa'da onunla anlaşmıştık. Ateşkes olacaktı. Oysa o bunu bozdu ve yine savaşı başlattı." dedi.

Yeniden bir savaşın başlamaması için Ukrayna'nın NATO üyeliğine değinen Zelensky, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu biliyor ve kendisi de Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti. O bunun önemini anlıyor ve Avrupa'daki birçok kişi de bunu anlıyor. Avrupa liderlerinin yüzde 99'u bizim NATO üyeliğimizi destekliyor. Slovakya, Macaristan, Almanya ve ABD henüz desteklemiyor. Ancak herkesin fikrini etkileyen ABD etkeni var, bunu biliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca ekonomik güvenlik garantilerine de ihtiyaç duyduklarını belirten Zelensky, "Bunun için Avrupa Birliği gibi büyük bir pazara katılmalıyız." diye konuştu.

"BU SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Zelensky, Ukrayna'nın birtakım beklentileri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Tam da bu nedenle müzakere masasında Putin eğer savaşa dönmek isterse onu durduracak insanlar olmalı. Ve bize gerçek, sadece sözler değil, somut güvenlik garantileri verebilecekler olmalı. Böyle bir diyaloğa biz hazırız. Diplomasinin ne olduğunu biliyoruz. Elbette Putin'le konuşmaktan pek hoşlanmam. Biz düşmanız ve düşmanlığımız devam ediyor. Ancak biz bu savaşı bitirmek için her şeyi yapacağız. Her şey partnerler arasında açık bir iletişimle olmalı. Biz satranç oynayamayız. Çünkü her bir adımınız bu satrançta bazen onlarca, bazen yüzlerce, bazen binlerce insanın ölümüne neden oluyor.

Zelensky, savaşı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerde hem Ukrayna hem de Rusya'nın masada olması gerektiğine işaret ederek, masada sadece Avrupa Birliği değil, Avrupa kıtasının da temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Müzakere masasında Avrupa'nın temsiline ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü belirten Zelensky, "Kendisi Avrupa Birliği liderleriyle görüşmüştü Fransa'da. Biliyorum birkaç görüşme daha olacak. Bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve haberimiz olmayan görüşmeleri dikkate almıyoruz." dedi.

"BİZİ ÇAĞIRMADILAR"

Zelensky, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD-Rusya görüşmesine ilişkin, "Görüşmenin tarihi benim oraya ziyaretimle denk gelmişti. Ben istemiyorum, bu bir oyun gibi görünsün. Bu bir oyun değil. Ukrayna için güveni kaybetmek istemiyoruz. Çünkü çok fazla tesadüf var. Bizi çağırmadılar." diye konuştu.

Temiz, şeffaf ve adil bir görüşme istediğini söyleyen Zelensky, "Bu benim istediğim tek şey. Bu şeffaflığı kaybetmek istemiyorum. Ben, partnerlerimiz bize güvenmesin istemiyorum. Bu oyunlar maalesef Ukraynalıların mental, psikolojik durumuna etki ediyor. Ukraynalılar kandırılıyor gibi hissediyorlar. Ben halkımın duygularıyla oynanmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna olmadan savaşın bitirilmesine yönelik bir görüşmenin gerçekleştirilemeyeceğini söyleyerek, ABD'li yetkililerin yakın zamanda Kiev'e bir ziyarette bulunacaklarını ayrıca kendisinin de Trump ile görüşmeyi düşündüğünü söyledi.

"BİR ŞEYİ VERECEKSEK BUNUN KARŞILIĞINDA BİR ŞEY ALMALIYIZ"

Zelensky, Ukrayna'da doğalgaz, petrol, doğal kaynaklar ve nadir elementler olduğunu hatırlatarak, "Maalesef bunların bir kısmı işgal altında olan bölgelerde. Bu bölgeleri işgalden kurtarmalıyız. Eğer siz yaptırımlarla jeopolitik boyutta finansal olarak ondan ucuz enerji kaynakları almazsanız, onların bankalarını kapatırsanız, iş dünyanızı Rusya'dan çekerseniz, yani birçok farklı boyutta onu zorlarsanız bu savaşı durdurmaya ve geri çekilmeye zorlarsınız. Artık partnerlerimizin anlaması gerekiyor ve bu talepte adil olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Güvenlik garantisi karşılığında ABD ile nadir toprak elementi üzerine yatırım konusunda hazırlanan taslak belgeye değinen Zelensky, "O taslakta güvenlik garantileri yoktu. Bu nedenle güvenlik garantileri olmaksızın adil olmayacak. Ben dedim 'Bu belge hazır değil, biz bunu imzalamayız. Siz bu belgenin üzerinde çalışmaya devam edin, ben açığım. Ülkemize yatırım yapmanıza, doğal kaynaklarımıza yatırım yapmanıza her zaman açığım. Eminim ki bizim toplumumuz da bunu destekliyor, meclisimiz de bunu destekliyor.' Ancak biz bir şeyi vereceksek bunun karşılığında bir şey almalıyız. Bence adalet dediğin budur. Eğer biz bunu koruyamazsak o zaman neyden bahsedeceğiz? Tam da bu aslında." diye konuştu.

Zelensky, NATO'nun güvenlik alanında öncü olduğunu ancak Avrupa'da NATO üyesi olmayan, güçlü orduya sahip ülkeler de bulunduğuna işaret etti.

Ülkesinin Avrupa'daki en büyük orduya sahip olduğunu belirten Zelensky, "Ukrayna'da savaş bittiği zaman, birleşik bir kuvvet ihtiyacımız var. Ukrayna'da birbiriyle iletişimde olacak ve birbirini savunacak ülkelerin birleşmesi çok mantıklı olur. İnanıyorum ki Avrupa Birleşik Kuvvetleri için Ukrayna güzel bir başlangıç olur. Avrupa kıtası güçlü orduyla savunulmalıdır. Sadece birkaç ordu da değil, oraya herkes girmeli ancak girerken de güçlenmeli." ifadesini kullandı.

"EN ÖNEMLİSİ BU SAVAŞIN BİR AN ÖNCE ADİL BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMASI"

Türkiye ve Ukrayna'nın savaş devam ederken bile 6 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Zelensky, "Elbette 10 milyar dolar olmasını istiyoruz. Özellikle Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması akabinde bu gerçekleşecektir. Eminim bu konuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ukrayna'ya davet ettim ve dedim ki 'Siz gelir gelmez serbest ticaret anlaşması da yürürlüğe girmiş olacak.'" ifadelerini kullandı.

Zelensky, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'na ilişkin, "Bildiğiniz üzere bir koridorumuz vardı savaşın başından beri devam eden. Rusya, Karadeniz'i bloke etmişti. Ancak akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile bu platformu oluşturduk. Ruslar vardı, Türkiye vardı, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna vardı. Ve bu koridor iki taraftan da kontroller sayesinde devam edecekti. Sonrasında Rusya bu koridoru bloke etti. Çünkü Ukrayna'nın gıda ürünlerini dünyaya satması onlara gıda pazarında tekelliği için engel olacaktı Asya ve Afrika'da. Tam da bu nedenle çıktılar bu platformdan ve yeniden farklı silah sistemleriyle bunu provoke etmeye başladılar ve saldırıya başladılar." dedi.

Karadeniz'e komşu ülkelerle başka bir deniz koridoru açıldığını söyleyen Zelensky, "Lojistik biraz daha uzadı bizim için. Daha pahalıya mal oluyor ancak çok da değil. Eskiden gıda ürünleri sınırlaması vardı ancak biz enerji, metalürji gibi konuları da dahil edebiliyoruz artık ve koridorun da çalıştığını düşünüyorum. Ama Ukrayna'nın para kazanacağı her türlü girişim savaş bitene kadar Ruslar tarafından bloke edilecektir." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR OLGUNLAŞTILAR, BÜYÜDÜLER"

Ülkesinin geçirdiği bu süreçte hiç unutamadığı anlara ilişkin konuşan Zelensky, şunları kaydetti: