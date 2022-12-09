Savaşın başından itibaren barış için mücadele veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak esir takası konusunda harekete geçti. Zelensky, yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş devam ediyor...

Savaş sürecinde iki ülke ile de temas kurarak 'barış' için çaba gösteren tek lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Savaş sürecinde verdiği mücadele ile örnek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak da 'esir takası' konusunda adından söz ettirdi.

Esir takası ortamını oluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den teşekkür videosu geldi.

Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 6. TRT World Forum’a bir video mesaj gönderdi.

Zelensky o mesajında, “Esirlerimizin serbest bırakılmasını sağlamak. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan esir takası konusunda epeyce yardımcı oldu. Bunun için de minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelensky mesajının devamını ise şu ifadelerle aktardı;

"Gıda krizi tüm dünyanın çektiği bir kriz. Bu sene yaşanan gıda krizi bizim küresel pazarımız hemen istikrarsızlaşıyor. Bunu farklı ülkeler hissetti. Bizim cesur askerlerimiz özellikle Rusya’ya karşı savaşan askerlerimiz, diplomasimizin gücü sayesinde 3 limandan ihracatı başlatmayı başardık. Bu yılın temmuz ayından beri 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel pazar bunu hissetti.

Vladimir Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür VİDEO



"Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler bizim gücümüz budur"

Bizim gücümüz budur. Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler bizim gücümüz budur. Ortak çabalarımızla açlık tehdidini durduruyoruz. Bölgemizin güvenliğini düşünürken, bölgemizde bunu sağlarken küresel güvenliği sağlamış oluyoruz.

Endonezya’da Ukrayna’nın barış formülünü tanıttım. Bu formül Rus saldırganlığına son verebilir. Uluslararası hukukun yerini tesis edebilir. Barış formülümüzün bir unsuru. Biz şu an Ukrayna’dan giden gıda ihracatını destekleyebilirsek, biz en fakir ülkelere yardım etmiş oluruz. Biz 13 milyon tondan fazla tarım ürünlerimizi ihraç ediyoruz ama aslında milyonlarca ton ihraç edebiliriz.





"Rusya bilinçli olarak ihracat gerçekleştirmesini yavaşlatıyor"

İnisiyatife katılan limanlarımız kapasitesinin yüzde 50’sini kullanıyor. Rusya bilinçli olarak ihracat gerçekleştirmesini yavaşlatıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 80’den fazla gemi beklemede. Sadece ticaretten bahsetmiyoruz. Bu, yüz binlerce insan masalarında eksik yemek alıyor demek oluyor. Söz konusu inisiyatifi hayata geçirirsek, biz Ukrayna barış formülünü hayata geçirmiş oluruz.

"Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız"

Ukrayna Barış Formülü’nün maddelerine göre her devlet ve lider istediği unsuru alabilir. Tüm ortaklarımıza söz konusu barış formülünü hayata geçirmemiz için kendine bir maddeyi seçmeyi teklif ediyorum. Biz de istediğimiz güvenlik mimarisine ulaşmış olacağız. Esirlerimizin serbest bırakılmasını sağlamak. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan esir takası konusunda epeyce yardımcı oldu. Bunun için de minnettarız.

"Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyorum"

BM anlaşmasının yerine getirilmesini garanti etmek. Her türlü gerginliğin yeniden tırmanmasını önlemek. Ukrayna Barış formülü gayet net. Mayıs ayında tahıl inisiyatifi kapsamında Ukrayna limanları üzerinden tahıl ihracatını başlatmak gibi gerçekçi gelmese de bu da olabilir. Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyorum."