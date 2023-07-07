Vladimir Zelensky'nin NATO Zirvesi'nden beklentisi: Açık bir sinyal Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden ülkesinin birliğe üyeliğine yönelik "açık bir işaret" beklediğini söyledi.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa turumda.

Bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek olan Zelensky, dün Çekya'nın başkenti Prag'da Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ile görüştü.

Zelensky, Pavel ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

"Açık bir sinyal bekliyoruz"

Zelensky, burada yaptığı açıklamada, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden ülkesine açık bir sinyal beklediğini dile getirdi.

"Bu motivasyona ihtiyacımız var. İlişkilerimizde dürüstlüğe ihtiyaç duyuyoruz." diyen Zelensky, söz konusu toplantının birlik ve cesareti ortaya koymak için doğru bir zaman olduğunu söyledi.

Başbakan Fiala da Çekya'nın, Ukrayna'ya siyasi, askeri ve insani desteğinin süreceğini, bu ülkeye daha fazla helikopter ve cephane göndereceklerini ifade etti.