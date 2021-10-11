DSÖ'nün pandemide iyi bir performans göstermediğini belirten Bozkır, bazı ilkelerin aşı dağıtımını himmet haline getirdiğini söyledi.

Volkan Bozkır'ın 14 Eylül 2020'de üstlendiği BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamladı.

BM'nin 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olan Bozkır, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Bozkır, programda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs pandemisi dönemindeki faaliyetlerini değerlendirdi.

DSÖ'nün pandemide iyi bir performans göstermediğini belirten Bozkır, bazı ilkelerin aşı dağıtımını himmet haline getirdiğini belirtti.

"ÜLKELER AŞI DAĞITIMINI HİMMET HALİNE GETİRDİLER"

Bozkır, "Birleşmiş Milletler (BM) çok hantal bir yapı. müthiş bir brokrasi var. Bir de bu Güvenlik Konseyi-Genel Kurul dengesizliği nedeniyle her şey Güvenlik Konseyi'nden bekleniyor. BM hep olay olduktan sonra geliyor. Aslında olayı önlemesi lazım. Aşı konusunda da ben bir kampanya başlattım. Aşının dağıtımı dünyaya eşit olmadı. Üreten ülkeler önce kendilerimi düşündüler. İkincisi de bunu bir siyasi nemelanma vesilesi olarak gördüler. Ben buna hep karşı çıktım. Aşıyı ben sana vereceğim dediğin anda bu bir ticari mal haline gelir. Ben seni seviyorum sana daha çok aşı vereceğim, seni sevmiyorum hiç vermeyeceğim... İsmini vermek istemediğim ülkeler himmet haline getirdiler.

Volkan Bozkır: Bazı ülkeler aşı dağıtımını himmet haline getirdi VİDEO

DSÖ İYİ BİR PERFORMANS GÖSTEREMEDİ

Aşıyı BM dağıtmalıydı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iyi bir performans göstermedi. Siyasi nedenlerle doğru seçimler olmadığı için. bazı ülkelerin orda ağırlığı olduğu düşünüldüğü için. DSÖ bu ortamda çok iyi bir rol oynayabilirdi." dedi.