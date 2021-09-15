Volkan Bozkır'dan güçlü Birleşmiş Milletler vurgusu

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Genel Kurul'un güçlendirilmesi mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, görev süresini tamamladı.

Bozkır, görevi 76. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devretti.

"SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, TÜRK DÜNYASININ GURURU"

Genel Kurul Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır, "Ülkem için, milletim adına, şahsım adına büyük bir gurur duyuyorum. BM'nin 75 yıllık tarihinde ilk defa bir Türk Genel Kurul Başkanı görev aldı. Bunu sadece Türkiye'nin gururu değil, tüm Türk dünyasının gururu olarak değerlendiriyorum. Türk bayrağı ofisimde olsun, BM binasının çeşitli yerlerinde olsun, her zaman ortaya konuldu." dedi.

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"BÜTÜN MESELE GENEL KURULU GÜÇLENDİRMEK"

BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi arasındaki dengeyi değerlendiren Bozkır, şöyle devam etti:

"Daha ağırlıklı olarak Güvenlik Konseyi siyasi işlere bakar, Genel Kurul da kalan işlere bakar gibi bir görüntü var, oysaki bu tabloyu değiştirmek hem mümkün hem de çok kolay. Bütün mesele 193 ülkenin temsil edildiği dünyadaki tek demokratik platform olan Genel Kurulu güçlendirmek. Genel Kurul istediği takdirde bütün konulara girebilir. Bütün konularla ilgili görüşme yapabilir. Bütün konularla ilgili karar alabilir. Hiçbir mani yok buna ve de Güvenlik Konseyi'nin bir konuda karar almasını beklerken kaybedilen zamanların aslında sorunların çözümünü mümkün hale getirmemesi ve de sorunların daha ağırlaşması gibi bir tablo önlenebilir."

Bozkır, Suriye, Filistin, Myanmar konularında Güvenlik Konseyi tıkanmışken Genel Kurulu topladıklarını hatırlattı.

"SİYASİ RÜZGAR GENEL KURUL'DA SAĞLANDIĞINDA..."

Siyasi rüzgar varsa her türlü zorluğun aşılabileceğini vurgulayan Bozkır, şunları söyledi:

"Genel Kurul siyasi rüzgar sağlayacak yegane mekanizmadır. Karar almasına bile gerek olmadan o rüzgarı hisseden dünya siyaseti ona göre davranır. Bu denge böyle kurulur. Yeni bir karar çıkaralım, BM Şartı'nı gözden geçirelim orada yazılanları değiştirelim derseniz, o olmaz. Bugünün şartlarında bu mümkün değil ama bu siyasi rüzgarı Genel Kurul'da sağladığınız zaman BM bütün beklentilere cevap verecek bir ortama gelir ve zaten dünya ülkelerinin beklentisi de bu.''

"TÜRKEVİ GURUR VERİCİ"

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Türkevi ile ilgili de Bozkır, şunları söyledi:

"Ülkemiz için gurur verici bir bina inşa edildi. Ben New York Başkonsolosu'yken başlayan çabalar yıllar sonra nasip oldu bugün sonuçlandırılabildi. Bu çok eski bir hikayedir. Onun için ülkeme, milletime, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür borçluyuz.





Böyle bir binayı dünyanın 193 ülkenin temsil edildiği BM'nin tam karşısında inşa ettirmek, 193 ülkenin oradaki Türk bayrağına bakarak güne başlamasını sağlamak ve günü yine Türk bayrağına bakarak bitirmesini sağlamak çok önemli bir husustur. Bina gerçekten mimari olarak da New York'ta kendine has özellikleri olan Türk motifleriyle de bezenmiş haliyle de iftar edilecek bir bina. Onun için gurur duyuyorum. Son derece önemli bir hamle. Açılışa tabii ki katılacağım.''

Bozkır, ay sonunda da Türkiye'ye dönüp parlamentodaki ara verdiği görevine başlayacağını sözlerine ekledi.

