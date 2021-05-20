Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, açılış konuşmasını yaptı.

Bozkır, açılış konuşmasında Filistin'e zulmeden İsrail'e sert tepki gösterdi.

Filistin'de hayatını kaybeden insanları Birleşmiş Millerler Genel Kurul üyelerine hatırlatan Bozkır, "İsrail, hukuğa uymak zorundadır. Saldırılar durmalıdır. Filistinliler kendi evlerinden sürülme korkusuyla yaşamamalıdır." dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Volkan Bozkır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kudüs Müslümanlar için çok kutsal bir şehir. 2 hafta öncesinde BM, 63 çocuk ve 34 kadının da dahil olmasıyla birlikte 200'ün üstünde sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Can kayıplarının sayısı artmakta. Doğu Kudüs'te de durum aynı. Bu şiddet aynı zamanda İsrail'i de vurdu, orada da can kayıpları var. Gazze'de bir ateşkes için olan çağrımı yinelemek istiyorum ve bunun hemen olması gerekiyor.

Volkan Bozkır'dan İsrail'e tepki: Hukuka uymalılar VİDEO

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"İSRAİL, HUKUĞA UYMAK ZORUNDADIR"

Taraflar uluslararası hukuka saygı göstermeli. İsrail, hukuğa uymak zorundadır. Saldırılar durmalıdır. Filistinliler kendi evlerinden sürülme korkusuyla yaşamamalıdır.

Yahudi yerleşimlerin arttığını görüyoruz. Bu bölgede yaşananlar insanlığa işlenen suç olarak görülmektedir."



