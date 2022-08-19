Volkan Konak'ın 2016 yılındaki sözleri yeniden gündemde

Volkan Konak'ın 2016 yılındaki konserinde söylediği, ”Cemaat okullarına gidenler ya tecavüze uğruyor, ya terörist oluyor. Türkiye’yi oğlan çiftliği yaptınız. Utanmazlar" sözleri yeniden gündem oldu.

Şarkıcı Volkan Konak'ın 2016 yılında verdiği bir konserde söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Yaptığı konuşmada tarikat ve cemaatlere yüklenen Konak, "Çocuklarımızı burada okula veremiyoruz çünkü ya tecavüze uğruyorlar ya terörist oluyorlar" sözlerini kullandı.

"Cemaat okullarına gidenler ya tecavüze uğruyorlar ya terörist oluyorlar"

Volkan Konak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cemaat ve tarikat tarzı ve cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm. Neden? Çocuklarımızı burada okula veremiyoruz. Cemaat okullarına gidenleri gördük? Ya tecavüze uğruyorlar ya terörist oluyorlar. Yalan mı? Türkiye’yi oğlan çiftliği yaptınız, oğlan çiftliği utanmazlar. Bir de eleştiriyorlar. Susup oturun aşağıya.”

Volkan Konak: Türkiye'yi oğlan çiftliğine çevirdiniz



"Yaşasın bilim, sanat, kadın, kültür ve Mustafa Kemal'in devrimci ışığı"

Konuşmasının devamında Mustafa Kemal'e saygısını sunan Volkan Konak, sözlerini şu şekilde noktalamıştı:

"O yüzden yaşasın bilim, yaşasın sanat, yaşasın kadın, yaşasın kültür. Yaşasın Mustafa Kemal’in devrimci ışığı. Ötekileri görüyoruz, görüyoruz...”